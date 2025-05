Farmaceutica, istituzioni si confrontano su nuova legislazione UE e governance italiana

(Adnkronos) – Istituzioni a confronto sulla nuova legislazione Ue e la governance italiana: questi i temi al centro dell’incontro “La nuova legislazione farmaceutica UE e la governance italiana: impatti e prospettive”, promosso dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, presso la Camera dei Deputati. L’evento è stato infatti un momento di confronto istituzionale sul futuro della farmaceutica in Italia e in Europa. La proposta di riforma della legislazione farmaceutica presentata dalla Commissione Europea apre nuove sfide e spunti di riflessione per i sistemi sanitari nazionali, chiamati a coniugare efficacia, equità e competitività. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)