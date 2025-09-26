Farmaci, Finazzi Agrò (Tor Vergata): ‘vibegron nuova opzione terapeutica per vescica iperattiva’

(Adnkronos) – “Con vibegron, un agonista selettivo del recettore beta-3 adrenergico umano, possiamo offrire ai pazienti con sindrome da vescica iperattiva una terapia in grado di aumentare la capacità vescicale e migliorare la qualità di vita. I risultati che vengono dai trial clinici ci dicono che la metà dei pazienti ha un miglioramento superiore al 75% del problema, cioè un 25% di pazienti incontinenti che diventa completamente continente durante il trattamento. C’è un miglioramento già a due settimane che si mantiene fino a un anno e un miglioramento di altri parametri, come il numero delle minzioni giornaliere e degli episodi di incontinenza, durante il giorno”. Lo ha detto Enrico Finazzi Agrò, professore ordinario di Urologia e responsabile dell’Unità Operativa di Urologia del Policlinico Tor Vergata, in occasione dell’incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)