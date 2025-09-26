17.1 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Farmaci, Finazzi Agrò (Tor Vergata): ‘vibegron nuova opzione terapeutica per vescica iperattiva’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con vibegron, un agonista selettivo del recettore beta-3 adrenergico umano, possiamo offrire ai pazienti con sindrome da vescica iperattiva una terapia in grado di aumentare la capacità vescicale e migliorare la qualità di vita. I risultati che vengono dai trial clinici ci dicono che la metà dei pazienti ha un miglioramento superiore al 75% del problema, cioè un 25% di pazienti incontinenti che diventa completamente continente durante il trattamento. C’è un miglioramento già a due settimane che si mantiene fino a un anno e un miglioramento di altri parametri, come il numero delle minzioni giornaliere e degli episodi di incontinenza, durante il giorno”. Lo ha detto Enrico Finazzi Agrò, professore ordinario di Urologia e responsabile dell’Unità Operativa di Urologia del Policlinico Tor Vergata, in occasione dell’incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
19.1 °
16.8 °
86 %
4.1kmh
75 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati