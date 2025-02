Farmaci: Gregis (Bayer), ‘aflibercept 8 mg cura innovativa a servizio persone con maculopatia’

(Adnkronos) – “Oggi siamo qui per celebrare un grande successo, che è il lancio di una nuova generazione di un farmaco che aiuta a curare le maculopatie. È un percorso iniziato più di dieci anni fa e che ha portato Bayer a entrare nel campo dell’oftalmologia per la prima volta e sfruttare l’innovazione e la scienza per metterle al servizio delle persone”. Così Arianna Gregis, country division head di Bayer Pharmaceuticals Italy, intervenuta all’incontro “Una nuova opportunità per la gestione della maculopatia”, organizzato a Milano dalla farmaceutica e dedicato alla nuova formulazione aflibercept 8 mg, recentemente adottata in Italia, che migliora la qualità di vita dei pazienti con maculopatie, in particolare la degenerazione maculare neovascolare (nAmd) e l’edema maculare diabetico (Dme). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)