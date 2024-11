Farmaci, psichiatra Fiorillo: “Contributo Otsuka decisivo per disturbi mentali”

(Adnkronos) – “Il contributo di Otsuka nella cura e nella gestione delle persone affette da disturbi mentali è stato veramente decisivo e innovativo. Con l’inizio dell’attività di Otsuka nel campo della salute mentale, abbiamo avuto un farmaco completamente nuovo, l’aripiprazolo, che era somministrato prevalentemente per via orale e consentiva di gestire una serie di sintomi che con i farmaci tradizionali non era possibile affrontare, soprattutto i sintomi negativi della schizofrenia”. Lo ha detto Andrea Fiorillo, rofessore ordinario di Psichiatria e presidente eletto della Società europea di psichiatria, in occasione della conferenza stampa a Roma per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda farmaceutica in Europa alla presenza di clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia. Oltre ai risultati raggiunti sono stati illustrati gli obiettivi del prossimo futuro in favore di pazienti e caregiver. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)