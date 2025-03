(Adnkronos) – Oltre 250 mila gli operatori della 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione punto di riferimento per l’intera industria cosmetica. Più di 3mila le aziende provenienti da 65 paesi, in rappresentanza di oltre 10 mila brand con una crescita del 35% degli espositori rispetto agli anni precedenti. Il settore della cosmetica si conferma trainante per l’economia Made in Italy. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)