Finanza, Urbani (Fondazione Cariplo): “GDA Impact, un programma di investimenti a impatto che integra la nostra attività filantropica”

(Adnkronos) – “Con oggi parte, anche attraverso una dotazione importante conferita dalla Fondazione Cariplo all’interno dei propri mission connected investments, uno strumento importante rispetto al quale abbiamo delle aspettative di integrazione con l’attività più complessiva della Fondazione. Uno strumento che è ovviamente aperto anche all’ingresso di altri soggetti, in quanto non solo noi ma anche tante altre organizzazioni filantropiche possono trarre giovamento da un approccio integrato con tanti strumenti complementari ”. Sono le parole di Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo, in merito al lancio di GDA Impact, programma di investimenti a impatto di oltre 60 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere l’offerta di capitali a favore di start- up, imprese e veicoli attivi nell’ambito dell’economia sociale italiana, avviato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA) e Fondazione Cariplo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)