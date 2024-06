(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Findus annuncia la partnership con One Ocean Foundation per l’avvio di un ambizioso progetto di riforestazione marina: la piantumazione, lungo i fondali sanremesi, di ben 2500 piantine di Posidonia Oceanica, considerata il “polmone del Mar Mediterraneo”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)