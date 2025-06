(Adnkronos) – Si è conclusa a Firenze l’edizione 2025 di “Renaissance in Economics – Manifesto for the New Economy”, uno degli importanti eventi di avvicinamento al Festival Nazionale dell’Economia Civile, con il supporto di importanti istituzioni accademiche e scientifiche.

Al centro della due giorni, una riflessione coraggiosa sul senso del lavoro, il futuro dell'economia europea e la necessità di ridefinire i paradigmi dell'insegnamento economico.