Fisco, Magenta (EY): “AI leva concreta che porta a trasformazione consulenza fiscale”

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è una leva concreta che porta alla trasformazione dei servizi di consulenza e assistenza fiscale, anche all’interno dell’azienda, e permette di affrontare meglio i continui cambiamenti che oggi stanno avvenendo”. Parole di Marco Magenta, Managing Partner, EY Studio legale tributario, all’evento ‘EY Tax Update 2025 – Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese’ organizzato a Roma. “Oggi occorre combinare competenze diverse per avere una visione olistica di un problema più complesso e l’AI può supportare concretamente il decision making. EY ha sviluppato una nuova piattaforma insieme a Nvidia, che integra 150 agenti AI, che sarà fondamentale nella gestione dei processi fiscali e nel rilascio di visti di conformità in tutti i Paesi del mondo”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)