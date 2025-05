Flavio Albano (Tornanza): “A Rome Startup Week storie di innovazione di chi torna in Italia dopo l’estero portando con sé visione e competenze”

(Adnkronos) – “La prima cosa che fanno le persone che rientrano in Italia dopo esperienze all’estero è ricostruire relazioni. Hanno la necessità di momenti come Rome Startup Week per costruire confronti, networking, perché lo hanno visto funzionare benissimo all’estero e cercano anche qui di portare questo modello.” Ha detto Flavio Albano, responsabile strategico del progetto Tornanza, in occasione della Rome Startup Week, festival dell’innovazione e delle startup al Gazometro di Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)