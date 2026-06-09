Food: Seràgnoli (Gruppo Montenegro), ‘per Cuore uno spot stimolo di innovazione’

“Il brand Cuore è molto importante per il Gruppo Montenegro e investiamo molto su di esso. Cerchiamo di apportare sempre innovazione e di stare al passo coi tempi. Per questo motivo abbiamo cercato di fare uno sport che possa essere stimolo di innovazione e di progettualità verso il futuro”. Lo ha detto Lorenza Guerra Seràgnoli, presidente LGS SportLab, azionista e Board Member Gruppo Montenegro, in occasione della presentazione della nuova campagna del marchio Cuore con Gianmarco Tamberi e la mamma Sabrina come protagonisti.