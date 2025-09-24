17.4 C
Formenti (Confindustria nautica), ‘124.248 i visitatori. Bene vendite per espositori piccola nautica’

(Adnkronos) – “Per questo 65esimo Salone nautico abbiamo avuto 124.248 visitatori, che equivale a una crescita del 2.8%, circa, rispetto alla precedente edizione. Nonostante una due giorni di scioperi dei trasporti e un’allerta meteo arancione che ha purtroppo rallentato gli arrivi”. Commenta così Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, ‘We are made of sea’, la 65esima edizione del Salone nautico che dal 18 al 23 settembre, ha animato il Waterfront di Levante a Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

