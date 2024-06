Forum Comunicazione 2024, La Cava (Mlc): “Per primi sperimentiamo nuove tecnologie per poi portare esperienza a clienti”

(Adnkronos) – “Il passaggio alle nuove tecnologie sta cambiando radicalmente il modo di lavorare e di comunicare. Il modo in cui accompagniamo le organizzazioni in questa transizione è adottando per primi le nuove tecnologie in maniera agile e condividendo poi la nostra esperienza”. Lo ha detto Maurizio La Cava, Ceo e cofounder di Mlc presentation design, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)