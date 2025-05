Forum comunicazione 2025: a Milano la 18esima edizione dell’appuntamento di Comunicazione Italiana

(Adnkronos) – Comunicazione Italiana firma un’edizione del Forum Comunicazione ancora più ampia, con un programma di due giorni per valorizzare al massimo contenuti e relazioni, grazie alla collaborazione con Assolombarda, la cui sede milanese ospita l’evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 del Forum riunisce nel capoluogo lombardo manager della comunicazione e professionisti della comunicazione, marketing e innovazione digitale per un confronto sulle sfide che muovono il presente e il futuro della comunicazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)