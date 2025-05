Forum comunicazione 2025: Devaux (Latam LUmApps), ‘Aiutiamo nel coinvolgimento aziendale dei dipendenti’

(Adnkronos) – “Credo che la principale sfida che osserviamo dai nostri clienti italiani sia la mancanza di interesse per la realtà aziendale. E’ una sfida che esiste già da molto tempo, ci riferiamo all’autorità di competenza su questo ambito e osserviamo i numeri, notando un peggioramento rispetto a peggio dieci anni fa, passando dal 14% a un 10%. In tale contesto è necessario capire come poter migliorare questo aspetto fondamentale, il coinvolgimento dei dipendenti, appunto, ripensando l’esperienza dei dipendenti su tre pilastri fondamentali: la cultura (40%), gli spazi fisici (30%) e l’aspetto tecnologico. LUmApp può aiutare su questo ultimo pilastro la tecnologia, dove offriamo finalmente una tecnologia user friendly per permettere di dare al business una tecnologia che gestiscono direttamente loro, personalizzando il rapporto tra l’azienda e il dipendente”. Lo ha detto Norman Devaux, area leader – Southern Europe & LATAM LumApps, alla diciottesima edizione del Forum Comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum, intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’ ha riunito negli anni un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)