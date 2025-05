Forum Comunicazione 2025, Garavaglia (Iulm): “Vera sfida è formare nuove generazioni più consapevoli”

(Adnkronos) – “Riguardo al tema della comunicazione, la vera sfida, che si attua negli atenei, non è solo nei termini di fare comunicazione, ma nell’insegnare e nel formare le giovani generazioni a una comunicazione sempre più consapevole, sempre più preparata, che basa la propria attività su tutto ciò che è capacità critica rispetto ai contenuti che si devono comunicare e, ancora una volta, è l’essere umano ancor di più rispetto all’elemento tecnologico, all’intelligenza artificiale, a fare da perno in tutto questo dialogo”. A dirlo, la rettrice dell’università Iulm, Valentina Garavaglia, in occasione della prima delle due giornate della diciottesima edizione del Forum Comunicazione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Firmato Comunicazione Italiana, il Forum è l’appuntamento nazionale dedicato alla comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)