Forum comunicazione 2025, Mizzi (Microsoft): “In azienda AI ha impatto positivo”

(Adnkronos) – “In Microsoft stiamo osservando un grande utilizzo da parte delle organizzazioni e anche dei comunicatori di soluzioni di intelligenza artificiale. Chi le utilizza ha un impatto positivo sulla produttività, sulla creatività, sul liberare anche il tempo da attività routinarie per consentire, in particolare il comunicatore, di concentrarsi sulle attività di generazione idee e di raggiungimento di nuovi pubblici”. Parole di Chiara Mizzi, direttore relazioni esterne di Microsoft, alla seconda giornata della diciottesima edizione del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 segna il 18esimo anno di vita del Forum che ogni anno riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)