Forum Comunicazione 2025, Morvilli (Qubit): “Approccio quantistico a comunicazione unisce scienza e innovazione”

(Adnkronos) – “Ho fondato Qubit nel 2012, in contemporanea con le prime scoperte di computer quantistico a Londra. L’approccio quantistico alla comunicazione è un approccio scientifico e innovativo. Il nostro obiettivo è usare tutti i parametri scientifici con processi precisi nella comunicazione, ma innovare in ogni percorso. Pertanto, Qubit, per esempio, è il bit del computer quantistico che non ha compartimenti stagni: rompiamo un’altra regola e come gruppo lavoriamo in maniera integrata, omogenea tra le diverse aree di specializzazione”. Così Luca Morvilli, ceo e fondatore Gruppo Qubit, alla diciottesima edizione del Forum Comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum, intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’ ha riunito negli anni un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale.

