Forum comunicazione 2025, Vichi (Intesa Sanpaolo): “Comunicatore oggi incide molto su governance aziendale”

(Adnkronos) – “Il comunicatore oggi incide molto nelle scelte della governance. La professione si è evoluta molto grazie anche a personaggi importanti che abbiamo in Italia. Io lavoro in Intesa San Paolo, nella direzione del dottor Stefano Lucchini ed è una direzione molto ampia che fa della lettura degli scenari e soprattutto del lavoro in attività complesse il suo ordine quotidiano”. Lo dice Renato Vichi, group head senior director institutional affairs external communications International Banks Intesa Sanpaolo, in occasione della diciottesima edizione del Forum Comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum, intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’ ha riunito negli anni un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)