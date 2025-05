Forum Comunicazione, Barone (Accenture): “Innovazione velocissima, necessario puntare a reskilling”

(Adnkronos) – “È un momento di grande cambiamento, guidato dall’innovazione che cambia ad una velocità mai sperimentata. Bisogna, quindi, puntare sulla riqualificazione, sul reskilling. Ciò che adesso è una competenza tra cinque anni non lo sarà più. Se nel mentre non ti formi esci dal mercato. Noi come Accenture abbiamo puntato tantissimo sul reskilling e sull’incrocio tra i punti di forza delle persone e l’evoluzione del mercato”. A dirlo Armando Barone, direttore comunicazione corporate external relation Accenture, alla diciottesima edizione del Forum Comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum, intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’ ha riunito negli anni un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)