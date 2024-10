G7, Ponti (Confindustria): “Servono azioni decise per l’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati”

(Adnkronos) – “Sbloccare il pieno potenziale dell’imprenditorialità e costruire un’economia più resiliente ed equa richiede azioni decise che facciano perno sull’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati e sull’uguaglianza di genere da parte dei Paesi G7”. Ne ha parlato Lara Ponti, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG durante la B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera e che durerà fino al 6 ottobre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)