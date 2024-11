(Adnkronos) – “Il fatto di aver previsto un fondo in manovra di bilancio per sostenere gli antibiotici ‘reserve’ è un segnale fondamentale, questa è la direzione giusta per fare ricerca e sviluppo”. Ad affermarlo ad AdnKronos nel corso dell’evento conclusivo del G7 Salute in corso a Bari è stato Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)