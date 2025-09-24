17.4 C
Firenze
Gatti (FederCasse-Bcc): “Democrazia partecipata al Centro Festival dell’economia civile”

(Adnkronos) – L’intervista al direttore generale della Federazione sulla manifestazione che prenderà il via il prossimo 2 ottobre a Firenze. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

