Gemelli nati dalla stessa madre, con padri diversi: come avviene la “superfetazione eteropaternale” Video News 23 Giugno 2026 15:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fondi pensione e Tfr, 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia Video News Malattie rare: diagnosi più tardive per le donne, il Libro Bianco di Women in Rare Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi Video News Arcuri (Gemelli Isola), ‘progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale’ Video News Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’ Video News Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’ Video News Tumori: ematologo Zinzani, ‘pirtobrutinib controlla Llc con buona qualità di vita’ Video News Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.1 ° C 36.7 ° 34.9 ° 34 % 1.8kmh 68 % Mar 35 ° Mer 34 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 41 ° Ultimi articoli Politica Decreto Casa, la Toscana in piazza a Roma: “Mancano i fondi per le case popolari e gli aiuti per gli affitti” Sport nazionale Mondiali 2026, Canada e Svizzera in palio il primato del girone Lavoro Professioni, Alemanno (Int) ai Confassociazioni Awards: “Impegnati su uso Ai come strumento supporto” Salute e Benessere L’appello dell’esperto: “Contro la carenza di senologi urge iter formativo ad hoc”. Proposta di legge in cantiere Politica Caccia agli ‘inquinanti eterni’: la Toscana mappa gli scarichi industriali e la rete idrica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fondi pensione e Tfr, 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia Video News Malattie rare: diagnosi più tardive per le donne, il Libro Bianco di Women in Rare Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi Video news Video News Fondi pensione e Tfr, 1° luglio in vigore le nuove regole: cosa cambia Video News Malattie rare: diagnosi più tardive per le donne, il Libro Bianco di Women in Rare Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi