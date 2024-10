Generali e The Human Safety Net, Perin: “Questo è il nostro modo di interpretare l’accoglienza”

(Adnkronos) – “Un progetto che mette insieme due esigenze è il modo di interpretare l’accoglienza. Non raccontata ma concreta e pratica. Prende le persone in stato di debolezza e le porta alla realizzazione personale aiutando molti di noi. Direi che vogliamo assolutamente ampliare anche in altro segmento e non solo nel settore sanitario. Ci saranno sorprese”. Così Gianluca Perin, General Country Manager di Generali Italia a margine della presentazione del progetto della Fondazione The Humany Safety Net per la formazione e l’inserimento lavorativo di 300 ausiliari socio assistenziali offerto a rifugiati e migranti che attualmente risiedono in Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)