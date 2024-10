Generali e The Human Safety Net, Sironi: “Obiettivo aiutare i rifugiati in Italia e i nostri anziani”

(Adnkronos) – “Come è stato evidenziato noi abbiamo un problema di tipo demografico fortissimo in Italia. Continuano a diminuire le nascite e allo stesso tempo cresce il numero degli anziani. Mettere insieme i due fabbisogni, aiutando i rifugiati in Italia a formarsi e poi ad assistere persone anziane che hanno bisogno, credo sia una iniziativa molto bella e oggi c’è una bella testimonianza del lavoro della nostra Fondazione che da anni è impegnata e ha mezzo milione di beneficiari”. Così Andrea Sironi, Presidente di Assicurazioni Generali a margine della presentazione del progetto della Fondazione The Humany Safety Net per la formazione e l’inserimento lavorativo di 300 ausiliari socio assistenziali offerto a rifugiati e migranti che attualmente risiedono in Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)