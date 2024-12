Genitorialità, Carlomagno (Flp): “Necessario equilibrio madre-padre”

(Adnkronos) – “Parlare di conciliazione vita-lavoro senza risolvere alla radice il problema che scarica sulla donna, spesso, tutti i problemi familiari, non risolve il problema di una genitorialità responsabile e soprattutto non risolve il problema a cui vanno incontro le giovani coppie. Noi parliamo e partiamo ancora su stereotipi che i giovani non hanno voglia di lavorare e non vogliono fare figli, senza pensare a tutte le implicazioni generali. Una visione integrata di come si può fare il genitore in maniera responsabile. Fare il genitore in maniera responsabile in un mondo profondamente modificato, in cui lavorano entrambi i genitori, in cui i nonni non possono perché continuano a lavorare visto l’innalzamento dell’età pensionabile, senza pensare a un coinvolgimento di entrambi i genitori, padre e madre è un qualcosa totalmente privo di risultati immediati”. Lo afferma Marco Carlomagno, segretario generale Flp – Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. L’incontro ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul sostegno alla genitorialità attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)