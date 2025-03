Geolier e Giorgia, il duetto a sorpresa che infiamma Roma – Video

(Adnkronos) – Roma si scalda al ritmo di Geolier. Il rapper napoletano ha incantato la capitale durante il secondo dei tre live sold-out al Palazzo dello Sport, tappa conclusiva del suo tour nei palazzetti, ‘Geolier Live 2025’. Due ore di show, tra le hit del passato e i brani del suo ultimo album, ‘Dio lo sa’, certificato quadruplo platino. Geolier, accolto sul palco dal boato dei fan con un semplice “Tutt’appost? Iniziamo”, ha aperto lo spettacolo con ‘Per sempre’ per poi proseguire con a ‘Money’ e ‘So Fly’, fino ai più recenti successi di ‘Dio lo sa’, presentati per la prima volta dal vivo. La serata è stata impreziosita dalla presenza di numerosi amici tra cui Luchè, con cui ha cantato ‘Già lo sai’ e ‘Yacht’, e MV Killa sulle note di ‘Amo ma chi t sap’, ‘Cadillac’ e ‘Cls’ insieme anche a Yung Snapp. Ma la vera sorpresa è stata l’arrivo sul palco di Giorgia. L’artista romana ha regalato ai fan una performance indimenticabile, esibendosi prima con il suo successo sanremese ‘La cura per me’, arricchito per l’occasione da barre inedite scritte da Geolier, e poi duettando con il rapper napoletano sulle note de ‘L’ultima canzone’. Altro momento clou della serata, l’esecuzione de ‘L’ultima poesia’, il brano scritto a quattro mani con Ultimo, che ha scatenato il delirio del pubblico. Alla fine della canzone, Geolier ha lanciato un messaggio: “Forza Napoli, sempre, ma queste rivalità ci allontanano soltanto. Io e Ultimo abbiamo scritto questo pezzo per spegnere questo fuoco. Io a Roma mi sento a casa”. “Non esistano differenze tra Nord e Sud, e questo pezzo lo dimostra”, ha detto il rapper prima di cantare il successo sanremese dello scorso anno, ‘I p’ me, tu p’ te’. E il rapper si è (forse) tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. Prima di rappare ‘Campioni in Italia’ Geolier ha detto: “Avete un rapper preferito oltre a me? Allora fate un video su questa canzone e taggatelo”. A chiudere lo show, le acclamate ‘Come vuoi’ e ‘Give you my love’. Dopo la replica di stasera e il gran finale di domenica 30, Geolier tornerà ad esibirsi dal vivo quest’estate. Prima all’Ippodromo di Agnano a Napoli il 25 e 26 luglio, poi nei principali festival estivi della Penisola, per concludere in bellezza il 27 settembre all’Arena di Verona. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)