Ghi 2024, quadro allarmante: obiettivo ‘fame zero’ tra più di 130 anni

(Adnkronos) – In appena 4 anni, il numero di persone che soffrono la fame è aumentato del 26%. È evidente che i progressi fatti fino al 2015 stanno rallentando e l’obiettivo Fame zero entro il 2030 si allontana: a questi ritmi il mondo raggiungerà un livello di fame basso solo tra più di 130 anni. Il quadro che emerge dal Ghi – l’Indice Globale della Fame 2024, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da CESVI per l’edizione italiana, delinea uno scenario allarmante. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)