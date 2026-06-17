Giannelli (ServiceNow): “Ia è una rivoluzione da fare insieme” Video News 17 Giugno 2026 15:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi” Video News Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): “Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa” Video News Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra Video News Learning Forum 2026, Scremin (Howay): “Ikea Effect nella formazione per co-costruire competenze Video News Tumori: Derenzini (Ieo), ‘aggiunta di acalabrutinib riduce rischio progressione linfoma mantellare’ Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici’ Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Brexit, a 10 anni dal divorzio Ue e Regno Unito si riavvicinano – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Conte ad AdnTalks: “Sbilanciamento a sinistra? Siamo progressisti che parlano al Paese” Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.1 ° C 33.7 ° 31.5 ° 31 % 4.5kmh 3 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Rissa nella notte della Luminara a Pisa: un commerciante interviene in soccorso di un giovane a terra Primo Piano Summit campo largo a tavola, Renzi non c’è: “Arrabbiati? E perché? Non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra” Ambiente ed Energia Sostenibilità: indagine, 86% italiani preoccupato per impatto caro energia Tecnologia Italia e Turchia siglano un accordo per lo studio della pericolosità sismica Tecnologia Google lancia Android 17 sui Pixel, tutte le novità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi” Video News Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): “Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa” Video News Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra Video news Video News Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi” Video News Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): “Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa” Video News Learning Forum 2026, Cazzarolli (Variazioni Srl): “Per noi la formazione è una palestra