(Adnkronos) – Definire un codice unico per il gioco pubblico e garantire maggiori risorse ai Comuni per contrastare la ludopatia e l’illegalità. È l’appello di Domenico Faggiani, componente dell’Osservatorio regionale del Lazio sul gioco d’azzardo patologico, intervenuto all’evento “In nome della Legalità. Senza regole non c’è gioco sicuro””, promosso da Codere Italia che ha fatto tappa a Salerno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)