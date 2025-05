Giornalismo: Lollobrigida (Rai Sport), ‘Onorato del Premio Internazionale Giornalismo Euromediterraneo’

(Adnkronos) – “Sono onorato di ricevere il Premio Internazionale Giornalismo Euromediterraneo perché ha un valore molto importante dal punto di vista culturale in un momento di grandi tensioni e conflitti”. Lo ha detto Marco Lollobrigida, giornalista di Rai Sport, in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Giornalismo Euromediterraneo presso il Circolo degli Esteri a Roma. Un prestigioso riconoscimento dedicato ai giornalisti, reporter e testate, distinti per la narrazione professionale e imparziale degli eventi che riguardano i territori e le popolazioni del Mediterraneo. È stata anche l’occasione per parlare dei prossimi eventi sportivi tra Internazionali di tennis e finale di campionato di calcio.

