Giornate FAI, Cordier (Groupama): “Rinnoviamo impegno per sviluppo sostenibile del territorio”

(Adnkronos) – “Da tanti anni siamo Golden Donor del FAI. Questa rinnovata collaborazione per noi esprime innanzitutto il nostro rapporto con il territorio, attraverso l’importanza che diamo al bene comune e alla responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni successive. Il nostro impegno per la sostenibilità è molto variegato e siamo presenti sul territorio con diversi progetti”. Lo ha dichiarato, Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, a margine della presentazione alla stampa delle Giornate del FAI d’autunno che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre in tutta Italia. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)