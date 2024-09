Giorno del dono 2024, Pedrazzi (Bper); “Una giornata importante per tutto il sistema”

(Adnkronos) – “Le iniziative di Bper Bene Comune stanno ottenendo grande attenzione sia a livello istituzionale sia mediatico. Si aprono strade nuove per affrontare problemi vecchi con soluzioni creative. In questo ambito il privato sociale può mettere in campo tanta energia”. Lo ha detto Daniele Pedrazzi, responsabile di Bper Bene Comune, a margine della presentazione del rapporto annuale ‘Noi doniamo’, giunto alla sua settima edizione e realizzato dall’Istituto italiano della donazione (Iid) in occasione del Giorno del dono che si celebra il 4 ottobre.Il Giorno del dono 2024 è sostenuto da Bper Banca che, oltre ad ospitare l’evento, ha affiancato l’Istituto nella realizzazione dell’Osservatorio sul dono, costituito nel 2018 con l’obiettivo di condividere dati, analisi e tendenze con le imprese, l’opinione pubblica, i media e il terzo settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)