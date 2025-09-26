17.1 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gis 2025: Cozzani (Psa Italy), ‘impegnati ad automatizzare nostre operazioni’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Stiamo cercando di automatizzare il più possibile le aree che compongono il nostro lavoro: la parte nave, la parte del piazzale – che abbiamo elettrificato -, quella ferroviaria e quella del gate da cui accedono i camion. Guardiamo con attenzione anche alla sostenibilità energetica e ci siamo dotati di sistemi tecnologici e di automatizzazione con controllo da remoto. Il settore del termalismo è particolarmente pericoloso quindi cerchiamo di avere meno persone possibile che conducono le operazioni “. Lo afferma Massimiliano Cozzani, marketing & sales senior manager Psa Italy, al panel ‘Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale’, organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
19.1 °
16.8 °
86 %
4.1kmh
75 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)carabinieri (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati