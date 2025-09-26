Gis 2025: Fassi (Fassi Gru), ‘gamma pesante tutta nuova: dalla meccanica all’idraulica’

(Adnkronos) – “Al Gis 2025 abbiamo portato tante novità tra cui la F905, una delle gru di punta. Quest’anno abbiamo rifatto tutta la gamma pesante: gru con nuova tecnica di costruzione, nuova meccanica, elettronica e idraulica”. Lo afferma Giovanni Fassi, amministratore delegato di Fassi Gru S.p.A, alla decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)