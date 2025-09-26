19.5 C
Gis 2025: Fortunato (Palfinger Italia), ‘nuova linea Tec capaci di raggiungere i 28 metri con patente B’

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto portare alla 10° edizione del Gis la nuova linea Tec, lanciata recentemente e di cui fa parte il Pt28 T, una macchina prodotta in Germania ad altissimi standard qualitativi, con la possibilità di avera sia con motore termico che motore elettrico. Le strutture in alluminio, molto leggere, permettono di arrivare, per esempio, a 28 metri con la patente B”. Così Marcello Fortunato, amministratore delegato di Palfinger Srl, alla seconda giornata di lavori della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

