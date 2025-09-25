16.1 C
Gis 2025: Lusvardi (Kiloutou Italia): “Mercato non ancora maturo è opportunità per noleggiatori”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Il mercato del noleggio in Italia non è ancora maturo ma questo rappresenta un’opportunità per le aziende che si stanno cimentando nel consolidamento delle proprie strutture, come sta facendo anche Kiloutou, che ho il piacere di rappresentare. Le vie per il futuro possono essere tante, in particolare un network più efficiente tra le aziende che hanno strutture tali da potersi consolidare, che rappresentano il 50% del noleggio in Italia, e da poter sviluppare piattaforme attrattive”. Lo afferma Andrea Lusvardi, amministratore delegato Kiloutou Italia, al convegno ‘Prospettive di noleggio: l’Italia in quota nel futuro tra sfide di mercato, strategie logistiche, protezione digitale e nuove vie di trasporto’, organizzato da Sollevare in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

