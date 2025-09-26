19.5 C
Gis 2025: Magni (Magni telescopic Handlers), ‘nuovo Th3.6 elettrico pensato per utilizzo indoor’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “A questa decima edizione del Gis presentiamo un nuovo modello, il Th3.6 elettrico. Si tratta di un modello che abbiamo cominciato a produrre l’anno scorso ed è parte di progetto che prevederà altri due modelli, che saranno sviluppati nel corso dell’inizio 2026. Questo modello sarà in produzione l’anno prossimo, con consegna nella seconda metà del 2026. Con questo modello abbiamo voluto coprire una nicchia e un’esigenza di mercato di avere questa tipologia di macchine per l’utilizzo indoor”. A dirlo Riccardo Magni, presidente di Magni Telescopic Handlers, in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

