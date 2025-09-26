Gis 2025: Marconi (Conpaviper), ‘necessario networking tra cliente e addetti ai lavori’

(Adnkronos) – Per far lavorare al meglio la tecnologia Agv “E’ necessario agire sul tempo” per la costruzione di una pavimentazione idonea “perché, a volte, è proprio la tempistica che non collima: prima si fa l’involucro e poi si pensa a come utilizzarlo. Bisognerebbe lavorare direttamente con il cliente, chiedendogli cosa vuole ottenere e poi iniziare il processo”. Così facendo “con gli applicatori, i fornitori e chi costruisce il magazzino si trova una soluzione finale che accontenti il cliente. Come Conpaviper stiamo costruendo dei tavoli di lavoro per cercare di affinare tutti questi aspetti, ma manca questo collegamento: se tutte le figure non collaborano non si riesce a raggiungere l’obiettivo”. A dirlo, Mariangela Marconi, presidente Conpaviper, nel corso del convegno intitolato Agv Conference nell’ambito della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l’evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)