Gis 2025, Marraffa (Marraffa-Werent): “Aziende devono collaborare per trovare soluzioni”

(Adnkronos) – “Il convegno odierno è stato molto interessante, gli spunti sono stati tanti. Si è parlato di formazione degli operatori in merito al noleggio a caldo, si è parlato di attrattiva per i giovani e di come poter fare per attrarre sempre più persone verso un settore complesso e bello allo stesso tempo. Si è parlato anche di noleggio a freddo, di sicurezza, di come allungare la vita delle nostre macchine con i dovuti controlli. Il tema centrale del dibattito, che ha messo d’accordo tutti, è stato quello di creare un tavolo di condivisione per affrontare insieme i problemi”. Sono le parole di Pasquale Marraffa, head of purchasing department Marraffa-Werent, al convegno ‘Prospettive di noleggio: l’Italia in quota nel futuro tra sfide di mercato, strategie logistiche, protezione digitale e nuove vie di trasporto’, organizzato da Sollevare in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, targato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

