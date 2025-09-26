Gis 2025: Montalto (AdSP Mare di Sicilia orientale), ‘innovazione essenziale per competitività di un porto’

17.1 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – "Le innovazioni tecnologiche, anche quelle nel campo dell'energia, sono fondamentali affinché un porto possa essere competitivo. La velocità e la capacità di ricevere le merci in un porto passano attraverso i sistemi di sollevamento, per operazioni di imbarco e sbarco sicure". Sono le parole di Attilio Montalto, segretario generale AdSP Mare di Sicilia orientale, al panel 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

