Gis 2025: Potestà (Mediapoint&Exhibitions), ‘record di espositori e grande affluenza di visitatori’

(Adnkronos) – “Fin dai primi minuti dall’apertura, oggi 25 settembre, abbiamo visto tanta qualità e quantità di visitatori. Questa 10ª edizione del Gis ha già raggiunto numeri record: abbiamo infatti 495 espositori, 85 dei quali esteri, e, in termini di metri quadri, abbiamo superato i 100.000 mq, anche grazie all’uso di strutture temporanee. Importante anche il raggiungimento di un certo riconoscimento istituzionale”. Così Fabio Potestà, direttore Mediapoint&Exhibitions, all’apertura dell’edizione 2025 del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)