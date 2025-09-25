17.5 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Gis 2025, Prosperi (Assodimi – Assonolo): “Noleggiatori diventino consulenti e riferimento del cliente”

(Adnkronos) – “Il noleggio sta vivendo un periodo di crescita non solo finanziaria ma anche di crescita aziendale. Le aziende hanno capito che il noleggio sta diventando sempre più importante, sia noleggio a caldo che a freddo, devono però anche decidere ‘che cosa fare da grande’: questo vuol dire finanziamenti, organizzazione interna e del personale, formazione e consulenza. In un mondo fatto di oltre 5000 punti di noleggio, i grandi e medi noleggiatori che vogliono diventare punti di riferimento devono riorganizzarsi e diventare consulenti per i propri clienti, fornendo quindi servizi ad alto valore aggiunto”. Sono le parole di Marco Prosperi, direttore Assodimi – Assonolo, associazione generale dei noleggiatori di beni strumentali, al convegno ‘Prospettive di noleggio: l’Italia in quota nel futuro tra sfide di mercato, strategie logistiche, protezione digitale e nuove vie di trasporto’, organizzato da Sollevare in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

