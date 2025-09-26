Gis 2025: senatrice Murelli, ‘infrastrutture per logistica fondamentali per competitività sistema Paese’

(Adnkronos) – “La logistica è importante perché è l’ossatura strategica del nostro Paese. In queste condizioni geopolitiche, ci rendiamo sempre più conto che siamo dipendenti da altri Paesi, quindi è fondamentale investire sulle infrastrutture, per permettere alle aziende di sviluppare strategicamente le attività di import e di export”. Lo ha detto la senatrice Elena Murelli, intervenendo in chiusura del panel ‘Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale’, organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)