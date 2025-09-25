15.8 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gis 2025: sindaca Tarasconi, ‘esposizione sempre più internazionale’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questa fiera si sta confermando sempre più internazionale, con espositori e visitatori che portano un indotto al nostro territorio facendolo diventare punto centrale su temi di grande importanza nell’economia di oggi”. Lo ha detto Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento. La kermesse dedicata al sollevamento e ai trasporti eccezionali firmata Mediapoint & Exhibitions è in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.8 ° C
16.5 °
15.6 °
89 %
4.1kmh
75 %
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati