13.9 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gis 2025: sostenibilità, sicurezza e automazione nel sollevamento al centro della 10a edizione

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La principale vetrina continentale del comparto, piattaforma privilegiata a livello europeo per la presentazione delle ultime novità e innovazioni tecnologiche nei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, il Gis – 2025 – le giornate italiane del sollevamento, firmate Mediapoint & Exhibitions, giunge alla 10° edizione, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 25 al 27 settembre. Sostenibilità, sicurezza e automazione sono al centro della kermesse, che punta a superare le 18 mila presenze dell’edizione passata, con 495 espositori, 85 dei quali provenienti dall’estero e oltre 100mila metri quadri di superficie espositiva.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.9 ° C
17.1 °
12.3 °
84 %
0.9kmh
2 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati