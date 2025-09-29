Gis 2025: sostenibilità, sicurezza e automazione nel sollevamento al centro della 10a edizione

(Adnkronos) – La principale vetrina continentale del comparto, piattaforma privilegiata a livello europeo per la presentazione delle ultime novità e innovazioni tecnologiche nei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, il Gis – 2025 – le giornate italiane del sollevamento, firmate Mediapoint & Exhibitions, giunge alla 10° edizione, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 25 al 27 settembre. Sostenibilità, sicurezza e automazione sono al centro della kermesse, che punta a superare le 18 mila presenze dell’edizione passata, con 495 espositori, 85 dei quali provenienti dall’estero e oltre 100mila metri quadri di superficie espositiva. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)