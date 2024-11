Giustizia, Ostellari: “Con università investiremo sulle persone”

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per fare un focus con le università, fondamentali in questo progetto di rinascita della giustizia, capace di affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte.” Ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari a margine dell’evento “Atenei e uffici giudiziari, una task force per il futuro”, la giornata di studio sui risultati del Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del Processo dell’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari al Nazionale Spazio Eventi di Roma. “La tecnologia costituisce un importante strumento che dobbiamo utilizzare consapevoli del fatto che le risorse fondamentali sono le persone. Con le università investiremo sulle persone e formeremo le persone”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)