Gorini (AstraZeneca e Federated Innovation @Mind): “Dati sanitari e salute territoriale focus progetti di future health”

(Adnkronos) – “Per la parte di future health ci sono due progetti flagship che sono stati identificati dalle aziende come strategici, uno riguarda i dati sanitari, tematica quanto mai attuale, e l’altro è dedicato alla salute territoriale”. Lo riferisce Marco Gorini, head of digital health & innovation di AstraZeneca e board member di Federated Innovation @Mind, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, l’iniziativa dedicata a plasmare il futuro dell’open innovation a Mind e di cui fanno parte, come illustrato nel corso dell’evento di lancio, progetti flagship e collaborazioni strategiche che guideranno le attività della rete di aziende basata a Mind. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)