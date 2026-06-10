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Guarda: “No a rinazionalizzazione fondi: così si mette agricoltura italiana contro quella europea”

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Guarda ha criticato i piani nazionali e il rischio di indebolire agricoltura, coesione e servizi nelle aree rurali, montane e interne. “Il problema essenziale è la rinazionalizzazione delle strategie europee: se continuiamo a generare politiche nazionali e non europee, avremo per la prima volta una competizione interna al mercato europeo, con agricoltori italiani contro francesi, tedeschi, spagnoli e greci”. Lo ha detto l’eurodeputata Cristina Guarda (Europa Verde) a margine dell’evento Legacoop sul QFP 2028-2034, a Bruxelles.

© Riproduzione riservata

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